Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, ailelerinden uzakta olan temel ve ortaöğretim öğrencilerinin yemek masraflarının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Bu kapsamda pansiyondan kalan 2 bin 910, taşımalı eğitimde de 5 bin 270 öğrencinin bu hizmetten faydalandığını bildiren Baydur, 8 bin 180 öğrenciye yemek konusunda önemli bir destek sağlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]