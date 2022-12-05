Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri kasımda tahminlerin altında kaldı
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda tahminlerin 90,2 milyar ruble altında (yaklaşık 1,5 milyar dolar) kaldığını duyurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda tahmin edilenden 90,2 milyar ruble düşük gerçekleştiğini açıkladı.
Söz konusu gelirlerin, kasımda 282,8 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, aralıkta ise 176,1 milyar ruble (yaklaşık 2,8 milyar dolar) ilave petrol ve doğal gaz geliri beklendiğine işaret edildi.
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin yaptırımlar nedeniyle bu yıl rezervlere eklenmeyeceğini, bunun yerine ekonomiyi desteklemek için kullanılacağını duyurmuştu.
Son Haberler
- 16:21
- 15:46
- 15:38
- 15:51
- 15:34
Sıradaki Haber
Giresun’da 17 binden fazla öğrenciye yemek desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz