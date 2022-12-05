İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam etmektedir" denildi.

Bakanlık tarafından öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti uygulanıyor.

Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılında 12 bin 537’si taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci olmak üzere, 55’i “Okul Öncesi Eğitimde Beslenme Desteği” uygulamasında, 331’i il genelindeki özel eğitim okullarındaki öğrenciler, 315’i okul pansiyonlarında barınan temel eğitimdeki öğrenciler ve 4 bin 16 ortaöğretimde olmak üzere toplam 17 bin 254 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor.

Bakanlık tarafından uygulanan ücretsiz yemek programının kapsamının 2023 yılı içerisinde, okul öncesine ağırlık verilerek daha da artırması hedeflendiği bilgisi verildi.