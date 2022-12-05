Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Onarım için çıktığı 6 katlı binanın çatısından düştü
[AA (Arşiv)]
Hatay'ın dörtyol ilçesinde onarım için 6 katlı bir biranın çatısına çıkan tesisatçı düşerek hayatını kaybetti.
Özerli Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında su deposu tesisatını tamir eden 47 yaşındaki Lokman Aslan, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aslan'ı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Lokman Aslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hatay İş Kazaları
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