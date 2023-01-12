İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla zanlılar S.E, E.C, M.Ş, K.G. ve V.K gözaltına alındı.