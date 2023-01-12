Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte basın kartı bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltında
Konya'da araçta sahte basın kartı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Gazeteci olduklarını öne süren Zahid Y. ve Mehmet K'nin bulunduğu aracın camındaki basın kartının sahte olduğu tespit edildi.
Emniyete götürülen iki kişi hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.
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