İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Gazeteci olduklarını öne süren Zahid Y. ve Mehmet K'nin bulunduğu aracın camındaki basın kartının sahte olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen iki kişi hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.