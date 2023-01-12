Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da lokantaya silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 103. Sokak'ta bir lokantaya, akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açılması sonucu çalışanlarından biri yaralandı, şüpheliler kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla şehir hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, lokantanın önünde çok sayıda boş kovan buldu.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Erzurum
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