Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da ağaç dalına takılan kargayı itfaiye kurtardı
[arşiv haber, AA]
Erzincan'da ağaç dalına takılan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ergenekon Mahallesi 108. Sokak'taki bir ağacın dalına takılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sepetli yangın merdiveni yardımıyla kargayı takıldığı yerden kurtardı.
Durumu iyi olan karga doğaya salındı.
Etiketler: Erzincan
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