Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kundaklanan kamyonette hasar oluştu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kamyonette kundaklama sonucu hasar meydana geldi.
Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, park halinde bulunan Murat D'ye ait kamyoneti, camını kırıp benzin dökerek ateşe verdi.
Aracın yandığını gören bir esnafın müdahalesi üzerine zanlılar kaçtı. İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kamyonetteki yangın söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar oluştu. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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