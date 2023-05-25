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Güncel
AA 25.05.2023 11:42

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 5 kişinin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler Aykut K, Yasin A, Adem A, Soner K. ve Abdurrahman G'yi operasyonla yakaladı.

Operasyonda 300 gram esrar, 43 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 9,4 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aykut K, Yasin A. ve Adem A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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