Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da bir binada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Üsküdar'da bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki beş katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu dairenin boş olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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