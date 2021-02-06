Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 14 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.
Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde, husumetli iki grup arasında çıkan ve 22 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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