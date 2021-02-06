Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde, husumetli iki grup arasında çıkan ve 22 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.