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Güncel
AA 04.09.2023 12:08

Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarladaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Celal Çiçek (52), Ayşe Çiçek (45), Umut Çiçek (13) ile Mücahit Çiçek (17) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağmur Çiçek'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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