Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1105 hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Uşak'ta polis ekiplerinin durdurduğu kişinin sırt çantasında, yeşil reçeteye tabi 1105 hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendiği S.A'yı durdurdu.
S.A'nın sırt çantasında yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 1105 hap ile 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu
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