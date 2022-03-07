Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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