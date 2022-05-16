Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin, 694 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz