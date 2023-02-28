Banaz'dan Uşak yönüne ilerleyen M.S. (33) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen A.B. (43) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.B. ile diğer araçta bulunan C.T. (30) ve H.S. (54) yaralandı.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.