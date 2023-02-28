Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Banaz'dan Uşak yönüne ilerleyen M.S. (33) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen A.B. (43) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.B. ile diğer araçta bulunan C.T. (30) ve H.S. (54) yaralandı.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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