Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Düğüncülü köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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