Çiftçi Ş. M.'yi (66) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Hesabınız terör örgütlerince ele geçirildi. Sizin adınıza sahte işlemler yapılıyor." diyerek bankaya yönlendirip para istedi.

Bunun üzerine telaşa kapılan Ş. M, para çekmek için hesabının bulunduğu banka şubesine gitti.

Dolandırıcılık olaylarına karşı banka önünde önlem alan polis ekipleri ve banka görevlileri, Ş. M.'nin hareketlerinden şüphelendi.

Ş. M.'nin hesabından 90 bin lira çekip başka bir hesaba yapacağını öğrenen ekipler, son anda dolandırılmaktan kurtardı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ş. M., kendisine yardım eden görevlilere teşekkür etti.