Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
C. Ö. (37) idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Kaymakçı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafındaki boş alana savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden E. Ö. (6) ve H. Ö. (57) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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