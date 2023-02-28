Okulda düzenlenen kermeste evlerde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Okul müdürü Abdurrahman Dengeşik, afetzedelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, kermesten elde edilen gelirin deprem bölgesinde yaşayan afetzedeler ve Bingöl'de KYK yurtlarına yerleştirilen depremzede çocuklar yararına kullanılacağını söyledi.

Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı dileyen Dengeşik, "Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizle bir araya gelerek bu anlamlı kermesi düzenledik. Bu kermesten elde ettiğimiz geliri, depremden etkilenen ailelerin, KYK yurtlarına yerleştirilen afetzede çocukların yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla kullanacağız." dedi.

Öğrencilerden Elifnaz Ekinci, Bingöl'de de depremi hissettiklerini anlatarak, "Deprem bölgesinde bu acıyı yaşayan ve hisseden kişilere elimizden gelen desteği sağlamak amacıyla arkadaşlarımız ve ailelerimizle kermes düzenledik. Hepimiz bu büyük acıyı paylaşıyor ve yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Kermesten elde edilen gelirin yanı sıra öğrencilerin depremzede çocuklar için getirdiği oyuncaklar ve gıda kolileri de depremzedelere gönderilecek. Kermesin gelirine bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışlayarak katkı sundu.