İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 20-27 Şubat arasında uyuşturucuyla mücadelede kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 83 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 7 fişek, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan 4 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 980 lira ele geçirildi.