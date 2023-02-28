Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 83 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 20-27 Şubat arasında uyuşturucuyla mücadelede kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 83 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 7 fişek, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan 4 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 980 lira ele geçirildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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