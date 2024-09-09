Uşak'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Ş.K. (39) yönetimindeki minibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapan Abdullah G. (79) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle tarlaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Mukaddes G. (69), itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, yaralanan sürücülerle, minibüste yolcu konumundaki M.K. (14) ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.
Mukaddes G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.