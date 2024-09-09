Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.09.2024 09:33

Uşak'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Ş.K. (39) yönetimindeki minibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapan Abdullah G. (79) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Mukaddes G. (69), itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, yaralanan sürücülerle, minibüste yolcu konumundaki M.K. (14) ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.

Mukaddes G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, siyasi çıkmazın aşılması için Macron'dan referanduma gitmesini istedi
11:38
İsrail askerleri Batı Şeria’da biri gazeteci 12 Filistinliyi gözaltına aldı
11:42
Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 47 bin varil petrol üretiyoruz
11:34
İstanbul havalimanları 8 ayda Türkiye nüfusunun yüzde 95’ini taşıdı
11:41
Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yıkım kararı
11:29
Bakan Fidan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak
Amsterdam’daki Türk camisi "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu
Amsterdam’daki Türk camisi "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu
FOTO FOKUS
Yolda savrulan araç böyle takla attı
Yolda savrulan araç böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ