Uşak'ta market çalışanının bıçaklanmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Dikilitaş Mahallesi'ndeki bir markette çalışan M.K'nin (25), markete gelen kişiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

4 kişi tutuklandı

M.K, ifadesinde, markete gelen 7 kişinin kasadaki görevliden para istediğini, gelenleri dışarı çıkarmak istediği sırada darbedilip, bıçaklandığını anlattı.

Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler H.G. (22), A.A.D. (17), Y.D. (16), E.A. (17), Ç.E. (15), S.Y. (17) ve A.G.'yi (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.D. (17), H.G. (22), Y.D. (16) ve E.A. (17) "kasten yaralama" ve "yağma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.