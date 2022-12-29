İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında bu yıl kütüphane olmayan 76 okula kütüphane kazandırıldı.

Okullarda kullanılan kitaplıkların meslek liselerinin atölyelerinde imal edildiği belirtildi.

Bunlardan 8'inin yapımında geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı, geçen yıl 174 bin olan kitap sayısının da 434 bine yükseldiği kaydedildi.

Kitap sayısını artırmaya yönelik çalışmaların süreceği de vurgulandı.