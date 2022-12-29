Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kütüphanesiz okul kalmadı
[Temsili fotoğraf: AA]
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl kurulan 76 kütüphane ile kent genelinde kütüphanesiz okul kalmadığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında bu yıl kütüphane olmayan 76 okula kütüphane kazandırıldı.
Okullarda kullanılan kitaplıkların meslek liselerinin atölyelerinde imal edildiği belirtildi.
Bunlardan 8'inin yapımında geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı, geçen yıl 174 bin olan kitap sayısının da 434 bine yükseldiği kaydedildi.
Kitap sayısını artırmaya yönelik çalışmaların süreceği de vurgulandı.
Etiketler: Uşak
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