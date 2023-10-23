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Güncel
AA 23.10.2023 14:14

Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

M.A. (22) yönetimindeki kamyon, Gürlek köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Cantürk'ün (50) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cantürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Y.A. (56), A.A. (53) ve 3 yaşındaki N.A. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü M.A, gözaltına alındı.

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