Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 23.10.2023 13:53

Kavşaklarda cam silip, para vermeyen sürücüleri taciz edenlere 120 bin 932 TL ceza

Adana'da kavşaklarda araç camı silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden 196 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 120 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Kavşaklarda cam silip, para vermeyen sürücüleri taciz edenlere 120 bin 932 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve bulvar kavşaklarındaki trafik ışıklarında araçlarının camını silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Çok sayıda ekip, motosiklet ve araçlarla kavşaklara baskın yaptı.

Polisi görünce kaçan bazı kişiler, koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar, polisin kamerasına yansıdı. Denetimlerde 4'ü çocuk, 196 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 617'şer TL olmak üzere toplam 120 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin, kavşaklardaki denetimleri sürdüreceği bildirildi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Muğla'da nar hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Gazze'de 57 sağlık personeli öldürüldü, 12 hastane hizmet dışı
14:21
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
14:18
ABD'de Filistin'e destek gösterisinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdü
14:17
İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi
14:15
ABD'li araştırmacılar, yapay zekadan faydalanarak kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
14:21
Gazze'de ölü sayısı 5 bin 87'ye yükseldi
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ