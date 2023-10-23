Muğla'da nar hasadı başladı

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki bahçelerde sabah saatlerinde toplanan narlar, titizlikle sepetlere konuluyor. Daha sonra kasalara boşaltılan ürünler, traktöre yükleniyor.

Paketleme ve işleme tesisine götürülen ürünler, kalite ve çeşitlerine göre ayrılıp ihracat için hazırlanıyor. Ardından tırlara yüklenen narların bir kısmı iç ve dış piyasa gönderiliyor, bir kısmı ise sıkılarak veya nar ekşisi yapılarak satışa sunuluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Muğla'da 22 bin 771 dekar alana dikili 1,5 milyon nar ağacımız var. Yıllık ortalama 70 bin ton nar hasadı yapılıyor ve bunun üçte biri ihracata gönderiliyor. Nar ekonomik değeri oldukça yüksek bir ürün." dedi.

"Ege'nin narenciye bahçesi" olarak anılan Muğla ve ilçelerinde yıllık ortalama 270 bin ton narenciye hasadı yapıldığını belirten Saylak, yetiştirilen limon, portakal ve diğer ürünlerin önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığını dile getirdi.

İkinci hasat Irak, İran ve Suriye'ye gidecek

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise Muğla'nın Ege Bölgesi'nde narenciye ve nar üretiminde aslan payına sahip olduğunu ifade etti.

Bölgede üreticilerin büyük bölümünün şu anda nar ve limon hasadını bir arada yaptığını belirten Çöllü, "Limonda rekolte geçen yıla göre yüzde 25 civarında arttı. Narda ise geçen yılki kadar ürün bekliyoruz. İlk hasatta toplanan birinci sınıf narlar Rusya, Ukrayna, Macaristan, Romanya ve Hollanda'ya gönderiliyor. İkinci hasatta toplanan narlar ise Irak, Suriye ve İran gibi ülkelere gidiyor." diye konuştu.

İç piyasada İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Balıkesir'e ürün gönderdiklerini anlatan Çöllü, hasadın ay sonuna kadar süreceğini belirtti.

"Kilogramını 7 liradan sattık"

Dalaman'da meyvecilikle geçimini sağlayan Talat Uslu da çocukluktan beri çiftçilik yaptığını ve uzun yıllardır nar üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Narda ilk kesimi yaptıklarını belirten Uslu, "Bahçeden topladığımız narın kilogramını küçük büyük ayrımı yapmadan 7 liradan sattık. Bölgemizde geniş arazilerde nar üretimi yapılıyor. Topladığımız ürünleri tüccarlar aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz." dedi.

Uslu, bu yıl maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle istedikleri oranda gelir elde edemediklerini dile getirdi.

Ürünlerinin iç ve dış pazarda alıcı bulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Uslu, fiyatların da istenilen düzeye gelmesiyle üretimin daha da artabileceğini ifade etti.