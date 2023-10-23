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Güncel
İHA 23.10.2023 13:32

Afyonkarahisar' da 'kumar ve yasa dışı bahis' denetimi

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulamasında' 6 şüpheli şahsa 20 bin 275 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar' da 'kumar ve yasa dışı bahis' denetimi

Kentte ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından 'şok' uygulaması yapıldı. Uygulama 24 polis ekibi ve 112 personelin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan araç denetiminde bin 725 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamada 90 araç sürücüsünün GBT üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. 6 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymama suçlarından dolayı 17 bin 728 TL para cezası kesildi.

Uygulamada bir işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu olmak üzere toplam 6 kişiye 20 bin 275 TL para cezası kesildi. 

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