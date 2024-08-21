Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.08.2024 23:21

Uşak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.S., H.S., A.S., Y.S. ve E.T. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S, Y.S. ve E.T. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, iki ailenin akraba olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi
Sıradaki Haber
Hakkari'de jandarma ekibinin bulduğu yaralı akbaba tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Bakan Göktaş: Sokak ortasında darp edilen kardeşimizin yanındayız
00:11
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor gibi
00:36
MEB'den öğretmenlerin yer değişikliği taleplerine ilişkin açıklama
00:03
Çelik: Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir
00:09
İtalya'da Birinci Dünya Savaşı'nda ölen iki askerin kalıntısı bulundu
23:50
Yıldırım düşen metruk bina yandı
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
İzmir'de asırlık çınar devrildi
İzmir'de asırlık çınar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ