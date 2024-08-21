Nevşehir'de Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Turla Nevşehir merkezdeki Kayaşehir'i gezmeye gelen Özbekistanlı İntizor Aitbaeva, içerisinde pasaport, bir miktar para ve cep telefonu bulunan çantasını cami lavabosunda unuttuğu, ardından çantasını bulamadığı gerekçesiyle polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışmalarda çantayı Vietnam uyruklu L.T.H'nin çaldığını tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi Ürgüp'te konakladığı otelde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İçerisinde pasaport, bir miktar döviz, Türk lirası ve cep telefonu bulunan çanta sahibine teslim edildi.