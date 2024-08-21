Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Cankurtaranlar, 5-18 Ağustos tarihlerinde Cebeci'de 180, Kovanağzı'nda 15, Kumcağız'da 110, Miço Kadınlar Plajı'nda 8, Kerpe'de 23, Sarısu'da 10, Seyrek'te 15, Bağırganlı'da 26, Karamürsel'de 6, Ereğli sahilinde 2, Darıca'da 13 ve Bayramoğlu'nda 9 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ekipler ayrıca, 56 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verdi.

KOSKEM ekipleri, görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar ise boğulma tehlikesi geçiren 1910 kişiye müdahale etti.