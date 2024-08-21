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Güncel
AA 21.08.2024 22:54

Karaman'da el sanatları sergisi düzenledi

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi kurslarında atık malzemelerden yapılan el sanatları ürünleri sergilendi.

Karaman'da el sanatları sergisi düzenledi

Halk Eğitim Merkezi ek binasında açılan sergide, kursiyerlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı süs eşyaları, aksesuarlar, sepetler ve çantalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Karaman'da el sanatları sergisi düzenledi

Merkezde, kadınların, sosyal kültürel becerilerine katkı sunmak ve istihdamı geliştirmeye yönelik kurslar açıldığını belirten usta öğretici Emel Yayla, ürünlerin atık malzemeler kullanılarak yapıldığını, bunun çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı.

Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

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