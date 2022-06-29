Uşak Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarhana ve battaniyesiyle ünlenen Uşak'ın son yıllarda döngüsel ekonomiye yaptığı yatırımlarla ön plana çıktığını söyledi.

Eskinazi, Uşak'ın 2021 yılında ihracatını yüzde 54'lük artışla 240 milyondan 368 milyon dolara çıkardığını anımsatarak ihracata katkı sağlayan tüm firmaları tebrik etti.

Kentte tekstil sektörünün önemli bir paya sahip olduğunu anlatan Eskinazi şöyle konuştu:

"Uşak'ın ihracatına en çok katkı sağlayan sektörümüz 82 milyon dolarla tekstil sektörümüz oldu. 78 milyon dolarlık halı ihraç edilirken hayvansal mamuller sektörümüz 73 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk üç sektörümüzden sonra en çok ihracat yapan sektörlerimiz 48 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim, 25 milyon dolarla seramik, 23 milyon dolarla deri ve 22 milyon dolarla meyve sebze sektörlerimiz oldu. Uşak, 2022 yılının ocak-mayıs döneminde ihracatını yüzde 25'lik artışla 129 milyon dolardan 162 milyon dolara taşıdı."

Jak Eskinazi, Uşak'ın döngüsel ekonomi açısından örnek bir kent olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin yakıcı etkilerini azaltmak, karbon salınımını düşürmek için döngüsel ekonomiye yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Eskinazi, "Uşak, bu noktada örnek bir kent. Birliğimiz üyelerinin yoğun olduğu Uşak ilindeki tekstil geri dönüşüm sektörü, döngüsel ekonomi bakımından yüksek bir potansiyele sahip. Uşak rejenere iplik üretimi yapan birçok üreticiye sahip ve yüzde 75 oranındaki katkısıyla Türkiye’nin tekstilde geri dönüşüm merkezidir. Tekstil atıklarının yanı sıra Türkiye'de pet atıklarının da yüzde 35'i Uşak'ta işleniyor" diye konuştu

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan da Türk bankacılık sektöründeki en büyük kredi hacmine sahip 8'inci banka olduklarını kaydetti.

Türk Eximbank desteklerinden yararlanan ihracatçıların sayısının 15 bine yaklaştığını aktaran Timurhan, 2017 yılında Bankanın hizmetlerinden faydalananların payı yüzde 60 iken 2021 yılında bu oranın yüzde 77'ye ulaştığını söyledi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ise son yıllarda küresel ısınma ve buna bağlı yaşanan kuraklığın ülkeleri çevreci önlemler almaya ittiğinin altını çizdi.

Çevre bilinciyle üretim yapan firmaların ihracatlarını sürdüreceklerine inandığını dile getiren Kandemir, "Uşak olarak bu sürece şimdiden adapte olmaya çalışmaktayız. Geri dönüşüm sektörünün ilimizde yoğun bir şekilde yer alması, bizlerin yeşil mutabakata adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır. Odamız olarak bu konuda ciddi çalışmalarda bulunduk" ifadesini kullandı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu da bölgede 15 kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm sektörünün kalbi Uşak'ta atmaktadır. Türk tekstil geri dönüşüm sektörünün yüzde 72'sini Uşak tek başına karşılamaktadır. Ayrıca Uşak'ta tekstil, deri, plastik, alüminyum ve kauçuk geri kazanımı yapılmaktadır. Bu sayede günlük 2 bin 716 ton, yıllık ise 978 bin ton ham madde geri dönüştürülerek çevre kirliliği yaratacak atıklar ekonomiye kazandırılmaktadır."

Konuşmaların ardından geçen yıl en çok ihracat yapan 5 firmaya plaket verildi.