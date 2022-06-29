Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, L.Ö. (53), A.R.E. (38), E.K. (34), İ.Ö. (52), S.D. (24) ile M.C.Ö. (24) gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.D. ve M.C.Ö, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Zonguldak Dolandırıcılık Polis
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