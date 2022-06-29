Tabaklar Mahallesi Şenel Sokakta yaşayan bir yaşlı kadının evine, "Ben sizin Almanya'da yaşayan akrabanızım" diyerek gelen Gülçin A. ev sahibini kandırmasının ardından eve girdi.

Daha sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanan Gülçin A., 20 bin lira değerinde altın çalarak kaçtı.

Altınlarının çalındığını fark eden kadın, emniyet ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Gülçin A'yı evinde gözaltına aldı.

Daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.