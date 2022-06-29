Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da bir evden 20 bin lira değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Bolu'da, bir evden 20 bin lira değerinde altın çalan kadın tutuklandı.
Tabaklar Mahallesi Şenel Sokakta yaşayan bir yaşlı kadının evine, "Ben sizin Almanya'da yaşayan akrabanızım" diyerek gelen Gülçin A. ev sahibini kandırmasının ardından eve girdi.
Daha sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanan Gülçin A., 20 bin lira değerinde altın çalarak kaçtı.
Altınlarının çalındığını fark eden kadın, emniyet ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Gülçin A'yı evinde gözaltına aldı.
Daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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