Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir’deki 2 hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı
[Fotoğraf: GETTY]
Eskişehir’de 2 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs tutuklandı.
Eskişehir’de 2 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; 21 Haziran günü Odunpazarı ilçesinde bulunan bir iş yerinden 300 bin TL değerinde iş makineleri ve kablo çalınması, 20 Haziran günü bir depodan 8 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalınması olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler B.Ç. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
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