Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın protokol üyelerinin tebrik ve kutlamaları kabul etmesiyle başladı.

Uşak Valisi Kocabıyık ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından burada konuşma yapan Vali Kocabıyık, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmaz üzere Cumhuriyeti armağan eden bütün kahramanlara sonsun minnet ettiklerini söyledi.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti.

Vali Kocabıyık, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş, düzenlenen Cumhuriyet Kortej Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün ardından program sona erdi.