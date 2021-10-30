Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim günü sabah erken saatlerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
150 personelin katıldığı operasyonda 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 sentetik ecza hap, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar, 1 tüfek ve buna ait fişekler ele geçirildi. 18 kişi gözaltına alındı.
18 şüpheliden 7’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı öğrenildi.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:12
- 11:13
- 11:08
- 11:00
- 11:14
Sıradaki Haber
Elma bahçesinde ayı saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz