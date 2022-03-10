Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta bin 541 sürücüye para cezası
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada, bin 541 sürücüye idari para cezası kesilirken, 31 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetim yaptı.
Geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 10 bin 306 araç kontrol edildi.
Bin 541 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 31 araç da trafikten men edildi.
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