Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Kocabıyık'ın, şehit Ali Turgut'un Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde yaşayan babası Ahmet ve annesi Sultan Turgut'a evlerinde ziyarette bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kocabıyık, şehidin toprağa verildiği gün ailenin kendisinden evlatlarının çerçevelenmiş fotoğrafını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ahmet amca ile Sultan teyzeyi bir kez daha ziyaret ettim, biricik oğullarının fotoğrafını götürdüm. Gözlerindeki acı ve özleme rağmen misafirperverlikleri, içtenlikleri, bize gösterdikleri yakınlık bir kez daha bu toprakların insanlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi bana. Uzun uzun sohbet ettik, anılarımızı paylaştık, Kur’an-ı Kerim ve dualar okuduk. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın."