Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan ve il protokolü, askerlere moral vermek amacıyla Sivas Asayiş Bölük Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerle yemek yedi.

Askerlerle bir süre sohbet eden Başkan Bilgin, millet olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.