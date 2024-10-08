Uşak Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

Uşak Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene katılarak bir konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, tüm gençlere kendilerini yazılım konusunda geliştirmelerini ve yapay zeka üzerinde çalışmalar yapmalarını tavsiye etti.

Türkiye'deki herkesin sosyal medyada daha etkin olması gerektiğini kaydeden Akar, şöyle konuştu:

"Sosyal medyaya herkes kızıyor, kızdıkça terk ediyor. Terk ettikçe sosyal medyayı uygunsuz insanlara terk ediyorsunuz. Bizim dijital vatanımız da var. Bizim egemenlik sahamız dijital vatan. Sosyal medya konusunda da herkesin etkili olması lazım. Yanlışı önlemek, doğruyu hakim kılmak için bunu yapmamız gerekiyor. Bizim hak ve menfeaatlerimizi korumak ve kollamak için sosyal medyaya hakim olmamız lazım. Sosyal medyadaki bütün mesele yalan ve iftira olmayacak. Doğru neyse bunun peşinde olmak suretiyle sosyal medyanın mutlaka kullanılması lazım. Mutlaka bundan faydalanmak lazım. Bu diji terörü önlemek lazım."

"Döktükleri kanda boğulacaklar"

Türkiye'nin terörle mücadelede son yıllarda gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında da bilgi veren Akar, bu operasyonlarda hiçbir masum insana, ibadethaneye ve çevreye zarar verilmediğini, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de bir soykırım yaptığını, binlerce kadın ve çocuğu öldürdüğünü ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Bir tarafta nükleer silah dahil her türlü silah, cephane var İsrail tarafında. Diğer tarafta sapan taşı var. Bunun adı savaş değil. Bunun adı katliam, bunun adı etnik temizlik, bunun adı soykırım. Bunun başka adı yok. Bunlar batıl inançlar doğrultusunda bunu yapıyorlar. Kimse dur demedi, diyemiyorlar. Birleşmiş Milletler iflas etti. Fakat biz inanıyoruz; inşallah bir gün gelecek, bunlar Uluslararası Adalet Divanı'nda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecekler. Bunlar inşallah döktükleri kanda, döktükleri gözyaşında boğulacaklar. Allah'ın izniyle temennimiz, dileğimiz bu."

Uşak Valisi Naci Aktaş ise yeni akademik yılın, öğretim üyelerine ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitelerin sadece bir eğitim ve bilim yuvası olmadığını, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Aktaş, "Şundan eminim ki, 'ilkler şehri'ni keşfetmek sizlerin hayata bakış açınızı da genişletecektir. Sizler burada sadece üniversite öğrencisi değil aynı zamanda şehrimizin birer ferdisiniz. Gün gelip buradan ayrılmanız gerektiğinde sizleri birer fahri kültür elçisi olarak uğurlamaktan mutluluk duyacağız. Unutmayınız ki başarılarınız, geleceğimiz için büyük bir umut kaynağı olacaktır. Bu anlamda sizlere inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da Filistin'de binlerce kadın, çocuk ve masum insanın katledildiğini, yapılanları lanetlediğini ifade etti.

Törene Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.