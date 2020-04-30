Türkiye'nin örtü altı tarımında önemli bir yere sahip Antalya'da üreticiler, günün büyük bölümünü seralarında çalışarak geçiriyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Antalya'da, ramazan ayında da üretim hız kesmeden devam ediyor. Sahuru yaptıktan sonra seralarının yolunu tutan çiftçiler, iftar saatine kadar çalışmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik koşullarda üretim gerçekleştiren çiftçiler, maske ve eldiven kullanımına da dikkat ediyor.

Biber, domates, salatalık, patlıcan gibi sebzelerin yer aldığı seralarda ürünlerini hassasiyetle yetiştiren çiftçiler, yaşam alanına çevirdikleri seralarında günün büyük bölümünü geçiriyor.

Çiftçiler, iftar saatine kadar çalışarak, yetiştirdikleri yaş sebze ve meyveleri Türkiye'nin dört bir köşesindeki vatandaşlara ulaştırıyor. Yörede yetiştirilen yaş sebze ve meyveler yurt dışına da ihraç ediliyor.

Sahurdan iftara üretim aralıksız sürüyor

Üreticilerden aynı zamanda Muratpaşa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Gazanfer Özalp, AA muhabirine, Aksu ilçesinde 123 bin dönüm örtü altı alanda 50'ye yakın tarım işçisiyle üretim yaptıklarını söyledi.

Tarım işçilerinin üretim konusunda hijyenik ürün için oldukça hassas davrandığına dikkati çeken Özalp, "Üretim aralıksız devam ediyor. Çiftçimiz gecesini gündüzüne katarak tarım için mücadele veriyor. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan ürünü korumak için emek veriyoruz." diye konuştu.

Tarım işçilerinden Ayşe Kahya ise hijyene Kovid-19'un ortaya çıkmasının ardından daha fazla dikkat etmeye başladıklarını dile getirdi.

Sahurdan sonra vakit kaybetmeden kolları sıvadıklarını anlatan Kahya, "Ekmeğimizi yediğimiz iş yerimiz, namazımızı kıldığımız yerimiz seralarımız. Akşam ezanına yakın evlerimize gidip, yemeklerimizi yapıp, iftar sofrasına oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ethem Kahya ise Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına ramazanda da ürün gönderebilmek için çalıştıklarını kaydetti. Günün büyük bölümünü geçirdikleri seralarda salgına karşı tedbiri hep üst seviyede tuttuklarını belirten Kahya, "Sıcaklarda çalışmak zor oluyor ama ekmeğimizi burada kazanıyoruz." dedi.

