Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Khemir’in Bab’Aziz filmi iki farklı salonda seyirci ile buluşurken, film gösterimi sonrası İhsan Kabil’in moderatörlüğünde söyleşi gerçekleşti.

Filmdeki metaforların Tasavvuftaki imgelerle bağlantılı olduğuna vurgu yapan Nacer Khemir, insanoğlunun yaşam ile ölüm arasındaki yolculuğunda her an kendisini tanıma fırsatı olduğuna dikkat çekti.

“Batıyı kendime bir düşman olarak görmüyorum"

Seyircilerin yanı sıra programı online olarak takip eden katılımcılardan da gelen soruları yanıtlayan Khemir, Batı’nın sinema anlayışıyla ilgili gelen soruya ise “Batıyı kendime bir düşman olarak görmüyorum. Çünkü ben kendime bir düşman yaratarak ortaya film koyamam. Düşmandan beslenmenin bizim inancımızda yeri yoktur. Bizim inancımızın hamurunda sevgi vardır” dedi.

Kültürel mirasımızdaki zenginlik

Dünyaca ünlü yönetmen Nacer Khemir’i Serdivan’da ağırlamaktan dolayı onur duyduklarının altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kültürel mirasımızdaki zenginliğin gelecek nesillere aktarılması noktasında gençlere önemli görevler düştüğünü belirterek sinema sanatının bu bağlamda önemli bir araç olduğunu söyledi.