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Güncel
İHA 05.01.2024 16:12

Üniversite öğrencilerinden Kızılay'a kan bağışı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kampanya ile Kızılay’a 100 öğrenci kan bağışı yaptı.

Üniversite öğrencilerinden Kızılay'a kan bağışı

Kan bağışı kampanyası, öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Gün boyu devam eden kan bağışında 100 öğrenci tarafından kan toplandığı açıklandı. Tercan Meslek Yüksekokulu Sekreteri Mukaddes Özlü konu ile ilgili olarak, "Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybedebilmektedir. Bu yüzden kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş tutulabilir. Bugün Meslek Yüksekokulumuzda idari personelimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 100 kişi kan bağışında bulundu. Okulumuzda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyaları ile öğrencilerimizin toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi, öğrencilerin kan bağışı ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasının hedeflenmektedir. Eğitim camiası olarak bu tip toplumsal dayanışmaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Üniversitelerimizin bir görevi de gençlerimizi toplumsal süreçlere katma konusunda da gayret göstermek. Kızılay personellerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. 

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