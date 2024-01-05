Bodrum’da 18 bin metre sıcak asfalt yapıldı

26 bin metre sıcak asfalt yapılacak Bodrum yarımadasında birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 Milyon 992 bin TL'ye mal olacak.



Ekipler bu kapsamda Akyarlar, Gümüşlük, Geriş, Turgutreis Mahallelerinde 18 bin metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gündoğan Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Gündoğan’da 7 bin metre sıcak asfalt dökümü yapılacak.



32 bin metre kare kaldırım kaplaması yapılacak



Muğla Büyükşehir Belediyesi Gündoğan mahallesinde başlattığı 7 bin metre sıcak asfalt çalışmasını tamamladıktan sonra Yalıkavak ve Bağla Mahallelerinde 8 bin metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Ekipler toplamda 26 bin metre sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra kaldırım çalışması gerçekleştirilecek.