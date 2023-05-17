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Güncel
AA 17.05.2023 01:45

Ümraniye'de yoldan düşen minibüsteki 2 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de virajı alamayan minibüsün bariyeri aşarak 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de yoldan düşen minibüsteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Şile Yolu'ndan Küçüksu Caddesi'ne bağlanmak isteyen Erdem Şükrü Akpınar'ın kullandığı minibüs, virajı alamayarak önce bariyere çarptı, ardından 5 metre yükseklikten düştü.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralanan sürücü ve yanındaki kişiyi minibüsten çıkararak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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