Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen Tepeüstü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda V.K, gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, seraya dönüştürülmüş iki ayrı odada yetiştirilen 101 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve pompalı tüfeğe ait 4 fişek bulundu.

Şüpheli V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.