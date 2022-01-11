Dün 82,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 82,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun üretiminin artan talebi karşılayamayacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Uzmanlar, grubun ağustos ayından bu yana her ay 400 bin varil üretim artışına giderken, bazı üye ülkelerin üretim hacimlerini artıramadığını ve toparlanmaya devam eden talebin gerisinde kaldığını ifade ediyor.

Öte yandan, artan Covid-19 vakalarının küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişeler fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Piyasalarda bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün petrol stok tahminleri takip edilecek. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 81,52 ile 82,01 dolar aralığının direnç, 81,03 ile 80,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.